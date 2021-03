Allerta giallo della Protezione Civile, in arrivo vento forte

Dalle prime ore di domani, domenica 14 marzo, è previsto un aumento dell’intensità del vento dai settori nordoccidentali, a interessare inizialmente i rilievi Alpini e in estensione in mattinata anche a tutta la fascia Prealpina e di Pianura. Il fenomeno sarà in progressiva attenuazione in Pianura dal tardo pomeriggio, persistenti intensi fino a fine giornata sui rilievi più a Nord.

I valori medi orari areali saranno compresi tra 30-40km/h, localmente potrebbero registrarsi valori superiori sui settori di bassa pianura, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, sulle Prealpi varesine, oltre quota 900 metri, sui settori Alpini della Valtellina e in particolare sulla parte di confine con il territorio svizzero.

Durante l’evento colpi di raffica fino a 65 km/h potranno interessare la Pianura e l’Appennino, mentre sui rilievi Alpini e Prealpini attorno e oltre 1000-1500 metri potranno raggiungere valori di raffica fino a 90 km/h.

Per la giornata di lunedì 15 marzo persisteranno condizioni di vento moderato diffusamente sulla regione e condizioni di bassa umidità ad eccezione dei settori Retici interessati da deboli precipitazioni nevose.