Anche a Malnate la commemorazione per le vittime di Covid

Medici, farmacisti e volontari di Malnate con la Giunta Comunale hanno commemorato questa mattina – giovedì 18 marzo – la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid.

Davanti al municipio c’è stato un momento di raccoglimento con la bandiera a mezz’asta.

Sono state parole commosse e rotte dal magone quelle del sindaco Irene Bellifemine: «Siamo qui oggi a ricordare tutte le persone che hanno collaborato e lavorato silenziosamente per la comunità. Ringrazio con il cuore loro e anche tutte le associazioni che ci hanno sostenuto. A Malnate sono morte tantissime persone, come comunità ci stiamo adoperando per aiutare tutti ma spero che a breve si riesca a vaccinare tutti. Ringrazio anche il corpo di polizia e anche i carabinieri, finalmente anche loro avranno la vaccinazione. Con la giunta abbiamo deciso di piantare nell’aiuola comunale ortensie bianche per ricordare questi morti e tutte le famiglie che hanno perso i propri cari in solitudine».