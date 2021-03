“Con il nuovo assetto, la Openjobmetis è più equilibrata e intensa”

BULLERI 1 – «La faccia nel commento del dopo partita è sempre la mia ma oggi tengo a dire che dietro di me ci sono assistenti molto bravi dal punto di vista tecnico ma soprattutto di un’altra categoria a livello umano. Ci sono stati momenti in cui potevo affogare, mi hanno sempre teso una mano: per quello voglio che siano loro a parlare della partita».

CAVAZZANA 1 – «Abbiamo messo in campo tanta intensità ma non l’abbiamo usata solo in questa partita. Anche nelle precedenti, da quando c’è l’assetto nuovo della squadra siamo riusciti a seguire questa strada. Lo si è visto soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo sporcato le loro percentuali. Tutti si sono sporcati le mani in tanti aspetti del gioco – difesa, rimbalzo, uno contro uno – per pareggiare l’energia di Trento e questa era la chiave per affrontare la partita».

CAVAZZANA 2 – «Loro sono sempre molto aggressivi in difesa e l0 hanno dimostrato sia nelle 2 recenti vittorie sia stasera nella prima parte di gara. Non era semplice trovare soluzioni dentro all’area, ma nel secondo tempo siamo stati bravi nella circolazione per trovare un tiro pulito e poi eventualmente per punirli dentro l’area. Il nuovo assetto ci dà molto più equilibrio».

SERAVALLI 1 – «Douglas sta dimostrando quello che ci eravamo sempre aspettati da lui. Frutto del lavoro quotidiano molto meticoloso che svolge in palestra, e poi è anche sempre pronto a dare un consiglio ai compagni: in tutto questo emerge quella leadership tecnica che volevamo. E in difesa era già uno tosto in NBA, si sta confermando anche qui».

CAVAZZANA 3 – «Scola è molto più chirurgico ora, nel dare il suo apporto alla squadra e le statistiche lo confermano anche oggi visto che è stato autore di una “doppia doppia”. Anche questo fa parte delle differenze nell’assetto della squadra: Egbunu ci dà solidità difensiva notevole ma è coadiuvato da tutti i ragazzi che stanno facendo davvero un gran lavoro. Citiamo anche Ruzzier e Beane che sono stati determinanti: è cresciuto tutto il collettivo».

SERAVALLI 2 – «A proposito di Ruzzier, Michele ha passato momenti difficili nei mesi scorsi ma la squadra è sempre stata al suo fianco. Ora ha intrapreso un percorso importante e con il passare delle partite sta rendendo al meglio».

MOLIN (All. Trento) – «In una gara difficile Varese ha avuto lucidità e grande precisione al tiro: noi abbiamo provato a restare in gara pur subendo la fisicità della Openjobmetis che però non ci ha mai permesso di essere efficaci offensivamente sia nel concludere sia nel cercare di avere una buona circolazione di palla».