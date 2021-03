Cade da un muretto con la bici, ferito un bambino di 10 anni

Incidente questo pomeriggio a Genestrerio in Canton Ticino. Intorno alle 15.20, un bambino di 10 anni, è caduto con la sua bicicletta da un muretto alto circa 3 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, il SAM e la REGA.

Gli stessi hanno quindi provveduto al suo trasporto in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il ragazzino avrebbe riportato delle ferite gravi ma fortunatamente non tali da metterne in pericolo la vita.