Tentata rapina, la polizia cerca il criminale

(Foto di repertorio)

La Polizia cantonale comunica che oggi – mercoledì 31 luglio – poco dopo le 14.30 in un ufficio postale di piazza Baraini a Genestrerio c’è stato un tentativo di rapina.

In base a una prima ricostruzione, uno degli autori, dopo essere entrato nella struttura, ha avvicinato un dipendente estraendo un’arma da fuoco e minacciandolo. Non riuscendo nell’intento si è poi dato alla fuga a bordo di una vettura che si trovava in zona con un complice a bordo che lo attendeva.

È da subito scattato il dispositivo di ricerca dei rapinatori che, fino ad ora, non ha portato risultati.

Questi i connotati dell’autore materiale.

Età: circa 60 anni. Altezza: 175/180 cm. Corporatura robusta, capelli corti bianchi. Portava un borsone a tracolla blu e occhiali da sole.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze dell’ufficio postale sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.