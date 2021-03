Caduta di calcinacci dal ponte ferroviario tra Albizzate e Jerago

Nella serata di lunedì 1 marzo sono caduti alcuni calcinacci dal ponte ferroviario di raccordo tra viale De Gasperi e la statale gallaratese.

Dai primi rilievi è emerso che si tratterebbe di materiali superficiali che non costituiscono un grave danno per l’infrastruttura.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e in serata c’è stato il sopralluogo dei tecnici delle ferrovie. La protezione civile del Comune di Albizzate è intervenuta per mettere in sicurezza la zona transennando una parte della carreggiata. La viabilità non è interrotta.