Cardano: donna schiaffeggiata da uno sconosciuto

È successo ieri pomeriggio, lunedì 8 marzo, in una zona residenziale di Cardano al Campo: una giovane donna, avvicinata da un uomo, ha risposto in italiano stentato e per questo è stata aggredita e schiaffeggiata.

Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrerla; in seguito hanno avvisato i Carabinieri, ma lei non ha voluto denunciare l’accaduto.

(Foto generica)