Caso Coop, Busto al Centro: “Da sindaco, giunta e maggioranza silenzi inquietanti”

In merito alla nostra interrogazione relativa alla “Richiesta di danni da parte di Coop” discussa ieri sera (mercoledì) Consiglio Comunale la lista Busto al Centro intende precisare quanto segue: «E’ stato ampiamente dichiarato, in premessa, dal nostro Capogruppo che le nostre richieste di chiarimento si riferivano esclusivamente ad informazioni di tipo amministrativo, evitando alcun riferimento a informazioni che coinvolgessero il giudizio in corso, nel rispetto di tutte le necessità di riservatezza e di “segretezza”».

Malgrado queste premesse, «da parte della Giunta – prosegue la nota di Bac – si è verificato un atteggiamento a dir poco di ritrosia anche di fronte ad argomenti che non andavano ad inficiare nel modo più assoluto le cautele di cui al punto precedente».

Busto al Centro rileva in particolare l’assenza alla discussione del Sindaco «è stato un pessimo segnale rispetto alle nostre preoccupazioni( che riflettono quelle dei cittadini), quasi fosse una fuga di fronte all’imbarazzo di dover fornire risposte non particolarmente tranquillizzanti. L’assenza di cui sopra ha inoltre lasciato nel completo imbarazzo anche gli Assessori lasciati a fornire risposte arroganti per la loro voluta preconfezionata inconsistenza e altre da definire risibili, come quelle relative ad un bilancio definito a “fisarmonica” pur di fronte al pericolo di oltre 5 milioni di danni, da sommarsi ad altri latenti rischi».

Di fronte ad un problema che sta creando crescente preoccupazione, definiscono «l’atteggiamento di “fuga” dimostrato dalla Giunta, sconcertante e con ancor maggiori preoccupazioni sugli impatti futuri sul nostro bilancio. Se poi aggiungiamo la mancata risposta sulla tenuta di coperture assicurative, costringe a considerare necessaria fin d’ora la previsione di opportune azioni di cautela, da parte del nostro Comune, di fronte alla malaugurata eventualità di conclamate responsabilità personali».

In conclusione i consiglieri di Bac si dicono «completamente insoddisfatti delle mancate risposte e dell’atteggiamento reticente della Giunta. Pur nel rispetto di tutte le cautele richieste da un procedimento giudiziario in corso, essa avrebbe dovuto essere più rispettosa verso le necessità di conoscenza della nostra cittadinanza che, in ultima analisi, sarebbe la vittima di una eventuale soccombenza nel giudizio in corso».

Una stoccata la dedicano anche ai consiglieri di maggioranza: «Appare sconcertante l’imbarazzante silenzio delle forze di maggioranza, interrotto solo da un risibile intervento di un rappresentante di Idee in comune, teso solo maldestramente a ribaltare una risposta he sicuramente creava molto imbarazzo. E’ chiaro che con questo atteggiamento la maggioranza comincia ad assumere un inevitabile ruolo in eventuali responsabilità future.

L’ultima è invece rivolta al Pd che qualche giorno fa chiedeva le dimissioni del sindaco dopo la pubblicazione delle intercettazioni con Caianiello e ieri sera non ha spiccicato parola sull’argomento: «Ancor più indecifrabile il comportamento delle forze di minoranza ed in particolare il silenzio glaciale del Partito Democratico. Pronto solo qualche giorno fa a promuovere irragionevoli azioni di sfiducia e ad iniziare guerriglie sulla base di informazioni giornalistiche, silenzioso adesso quando invece si tratta di entrare nel merito delle reali consistenze di un rischio latente. Come dire: essere più sensibili agli spot elettorali che ai reali problemi della città».