Castiglione Olona veste di nuovi colori il Castello di Monteruzzo

Avete mai visto un castello vestirsi di arcobaleno, passare dal rosso al blu, oppure “bruciare”?

Galleria fotografica Castiglione Olona - Nuova illuminazione per il Castello di Monteruzzo 4 di 4

Da ieri sera il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona si mostrerà con una vasta gamma di “abiti colorati”, grazie al nuovo sistema di illuminazione collaudato e presentato ieri in diretta dal sindaco Giancarlo Frigeri.

«Grazie a questo nuovo impianto di illuminazione a led lo storico edificio castiglionese verrà valorizzato in tutta la sua imponente bellezza – ha spiegato Frigeri – Ma non solo: le facciate del castello potranno assumere un diverso colore in occasione di eventi e ricorrenze. Con l’augurio di tornare a viverlo al più presto con incontri, spettacoli e occasioni di incontro».

Il nuovo sistema di illuminazione è stato acquisito come compensazione per il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica del paese, che verrà ultimato nei prossimi mesi.

Il sindaco ha mostrato in diretta sulla pagina Facebook del Comune le tante possibilità offerte dal nuovo sistema a led: si passa dal bianco caldo a colori vivaci come il blu, il verde e il rosso. C’è poi la doppia opzione tricolore, fisso in movimento, ma il Castello potrà essere vestito anche con tutti i colori dell’arcobaleno in sfumatura, e persino “bruciare” grazie ad un veloce alternarsi di sfumature di rosso, giallo e arancione che simulano il fuoco.

Ieri sera, dopo la presentazione, il sindaco ha suggerito di lasciare il castello illuminato di giallo, in omaggio alla Giornata internazionale della donna.