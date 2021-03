Come il CBD favorisce il benessere e contrasta il dolore

Quando si parla di cannabinoidi la prima cosa che balza alla mente sono gli effetti psicoattivi del THC. Ma non tutte queste sostanze hanno azioni del genere sull’organismo. Anzi, c’è un particolare cannabinoide che ne supporta il benessere con proprietà analgesiche, antinfiammatorie e immunomodulatrici. Stiamo parlando del cannabidiolo, o CBD, la seconda sostanza per quantità presente nella canapa. Non dà dipendenza, non è psicoattivo ed è legale in molti Paesi, inclusa l’Italia.

Il CBD è stato oggetto di studi proprio per le sue qualità terapeutiche e l’uso è legato alla gestione di vari problemi di salute. Dal punto di vista tecnico, va a legarsi ai recettori CB2, presenti nelle cellule T pertinenti il sistema immunitario e il sistema nervoso centrale.

Sembrano attribuite alla stimolazione dei recettori CB2 le proprietà antinfiammatorie e immunomodulatrici. In termini concreti, il CBD rappresenta un fattore in grado di supportare la guarigione.

In base alla tecnica di estrazione, sul mercato incontriamo differenti tipologie di prodotti. Le risorse vegetali impiegate fanno riferimento alle varietà di cannabis afferenti al registro comunitario europeo, di cui ne è consentita la coltivazione a uso industriale. Sono inoltre condotte verifiche sugli estratti per appurarne le qualità.

Tra i prodotti più apprezzati troviamo l’olio di CBD, che è commercializzato in diverse concentrazioni e prevede la diluizione dell’estratto con olio di semi di canapa. Le tante alternative relative all’assunzione, che può avvenire in forma sublinguale, via capsule o associato agli alimenti, ne fanno una soluzione versatile.

I cristalli di CBD rappresentano invece il cannabidiolo nella sua veste più autentica, con una purezza superiore all’80%. Ma all’interno dell’offerta figurano inoltre prodotti topici e cosmetici, dagli unguenti alle pomate, e gli e-liquid.

Perché assumere prodotti che contengono il CBD? Permettono di trattare numerose problematiche di salute. Un supporto prezioso per affrontare tante difficoltà, quali ansia, nausea, infiammazioni, insonnia, spasmi muscolari e altre ancora. Dal punto di vista delle proprietà abbiamo capacità antiepilettica, ansiolitica, analgesica, antinfiammatoria, antiossidante, antipsicotica, solo per citarne alcune.

L’attenzione ottenuta dal cannabinoide ha condotto allo sviluppo di un mercato che vede coinvolti tanti operatori. Tra questi può risultare difficile selezionare un’offerta davvero orientata alla qualità. Dutch Natural Healing ha scelto infatti di proporre al consumatore italiano un acquisto diretto dal produttore grazie alla sua piattaforma https://dutchnaturalhealing.it/.

A distinguere la produzione dell’azienda olandese è l’utilizzo di cime di piante coltivate biologicamente. Sono queste alla base di una proposta di cui fanno parte olio di CBD, olio di CBG, CBDactive +, cosmetici con CBD, prodotti CBD puro e altri ancora. L’impegno di Dutch Natural Healing è teso alla vendita di prodotti che sappiano fornire un contributo positivo al benessere del cliente.