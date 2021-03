Cenci e De Rosa (5 stelle): “La Regione si attivi per lo spegnimento dell’inceneritore di Busto Arsizio”

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Cenci, su impulso dei territori interessati, che con grande attenzione seguono l’evolversi della vicenda Accam, ha interrogato Regione Lombardia in merito al futuro dell’inceneritore: «Abbiamo chiesto all’assessore cosa fosse emerso dall’incontro dello scorso 4 febbraio con i rappresentanti della società gestore dell’impianto. L’assessore ha spiegato che Regione Lombardia si è limitata all’interlocuzione con le parti, confermando poi che l’istituzione regionale non abbia intenzione di partecipare, con investimenti pubblici, al salvataggio dai propri debiti ACCAM. Tuttavia, l’assessore ha espresso come, dal suo punto di vista, sia auspicabile una soluzione che vada verso il salvataggio dell’impianto e il proseguo dell’attività».

La replica all’assessore è affidata al capogruppo, Massimo De Rosa: «Siamo contenti che Regione Lombardia non intenda investire per mantenere aperto questo impianto. Impianto sul quale, è bene ricordare, pesano 11 milioni di debiti da assolvere, senza considerare i costi sanitari del mantenere attivo un inceneritore obsoleto nei pressi di numerosi centri abitati. Riteniamo quindi, che nell’ottica dei principi dell’economia circolare e dell’obiettivo rifiuti zero, Regione Lombardia dovrebbe attivarsi per accompagnare i comuni gestori alla chiusura dell’impianto ed eventualmente collaborare per nuovi progetto di economia circolare nell’area. Anche perché in Lombardia è già presente un numero di inceneritori tale da assolvere al doppio del fabbisogno regionale».