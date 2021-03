Ciclista investito a Cuvio

Un ciclista di 50 anni è stato travolto questa mattina, lunedì primo di marzo a Cuvio all’incrocio fra la via Fermi e la strada provinciale che divide il paese.

La persona alla guida dell’auto ha allertato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza dell’Sos di Cunardo e i carabinieri della stazione di Laveno Mombello che hanno rilevato il sinistro.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Varese in codice giallo e non è in pericolo di vita.