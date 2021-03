Collassa una ciminiera, spavento in via Ferrini

Paura in via Ferrini nella sera di giovedì 25 marzo. Una ciminiera in ferro di uno stabile all’angolo con via Magenta è infatti collassata su sé stessa.

La struttura è sprofondata all’interno del tetto, fortunatamente non si segnalano feriti.

Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e la Polizia Locale di Busto Arsizio