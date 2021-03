I docenti dell’Its InCom sui banchi per imparare la “didattica in rete”

«Siamo nel mezzo di un esperimento sociale, ci è stato imposto. Approfittiamo per acquisire tutti gli elementi utili per progettare al meglio il futuro».

È con questa filosofia, raccontata dal professor Luca Mari, docente della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC Carlo Cattaneo di Castellanza, che ITS InCom ha costruito un corso di formazione per i suoi docenti: quaranta ore di attività che permetteranno di ampliare le proprie competenze attraverso l’acquisizione di nuove regole, strumenti e opportunità che proprio la “didattica in rete” rende disponibili.

I corsi di alta formazione post diploma sono tenuti da professionisti specializzati nel proprio settore che condividono conoscenze e competenze con i futuri protagonisti del mondo del lavoro. L’emergenza sanitaria ha costretto tutti a cambiare il modo di insegnare. La distanza è stata vissuta come una sorta di barriera, virare su una lezione on line non è stato semplice: «Ci è stata imposta la didattica di distanza – racconta Luca Mari – e abbiamo cercato di fare del nostro meglio per superare i problemi. La visione della “distanza” come ripiego, però, è da superare. Il corso voluto da ITS InCom si propone di mettere in luce e condividere le tante opportunità offerte dalla didattica in rete. Così, una volta superata l’attuale fase critica, si potrà progettare l’approccio educativo più flessibile, con tanti e diversi strumenti e modalità più rispondenti alla singola esigenza o situazione».

La Fondazione ITS InCom è nata puntando sull’innovazione digitale come spinta al cambiamento e opportunità di formare i professionisti del futuro. Il suo primo obiettivo, quindi, è quello di sostenere la cultura del digitale e favorire le attività collaborative, per altro molto diffuse nel comparto professionale di riferimento.

La proposta di fornire un percorso di formazione è stata accolta con favore dai docenti che, da martedì 23 marzo, potranno acquisire nuove conoscenze circa metodi e tecnologie abilitanti e utili a superare l’obbligo della relazione in presenza, focalizzare la dimensione del potenziamento e progettare una nuova aula efficace sia in modalità fisica che virtuale.

Il corso approfondisce cinque temi cruciali: aspetti didattici, dotazioni, condivisione di materiali, lezioni online, test ed esami.

Le lezioni saranno tenute dal professor Luca Mari che affronterà il tema della “Didattica In rete” con un focus sugli aspetti culturali e metodologici, dai formatori di Si-Net srl, azienda partner della Fondazione, che si concentreranno sugli ambiti tecnologici mentre il professor Roberto Luperini proporrà suggerimenti utili ad individuare le migliori modalità per veicolare nuovi e più efficaci messaggi educativi.