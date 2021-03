Il nuovo Dpcm sarà valido dal 6 marzo. Chiuse tutte le scuole in zona rossa e nei territori a rischio

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

Il nuovo Dpcm con le disposizioni anti contagio, il primi del Governo Draghi, è stato firmato ed entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile. Si tratta di un Dpcm che sostanzialmente ripropone la strategia della suddivisione del territorio nazionale in fasce di colore a seconda dell’andamento del contagio: la zona rossa, arancione, gialla e bianca. Con una particolare differenza che riguarda le scuole.

Le lezioni in presenza saranno sospese negli istituti di ogni ordine e grado in fascia rossa e in tutti quei territori dove il tasso di incidenza dei contagi sarà pari o superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni (anche se in zona gialla o arancione). In questi casi la didattica sarà tutta effettuata a distanza.

Nelle aree gialle, arancioni e rosse resta il “coprifuoco” alle ore 22 e fino alle 5 del mattino ma chi vive in regioni in zona rossa non potrà andare a trovare a casa amici e parenti nemmeno una sola volta al giorno.

Come era già previsto fino ad oggi in zona gialla bar e ristoranti possono restare aperti fino alle 18. Da quell’orario in poi è consentito l’asporto, fino al coprifuoco delle 22, e la consegna a domicilio, senza limiti di orario. In zona arancione e rossa i bar e ristoranti sono aperti soltanto per l’asporto fino alle 18, da quell’orario in poi è possibile solo la consegna a domicilio. In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

«Questo fase epidemiologica dell’Italia – ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza – vede una curva dell’andamento dei contagi in risalita in un momento nel quale facciamo i conti, a livello europeo e mondiale, con la presenza di alcune varianti temibili del virus in modo particolare la variante inglese, che è divenuta prevalente nel nostro paese, ma anche alcune presenze significative da non sottovalutare della variante brasiliana e della variante sudafricana»