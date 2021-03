Il futuro in mano alla tecnologia: l’innovazione in mano al progresso dei robot aspirapolvere

Ormai la tecnologia e l’innovazione sono diventate le uniche armi in grado di sconfiggere la banalità del presente e la stabilità del passato. Ognuno di noi penserebbe il futuro come un’era d’oro. Un’epoca in cui la stabilità e l’equilibrio derivati dal soddisfacimento delle nostre esigenze siano all’ordine del giorno. Allo stesso tempo però pensiamo che questa condizione, che ci auguriamo di raggiungere nel futuro, possa derivare se non altro dalla tecnologia in quanto è proprio questa l’unica che soddisfa oggi i nostri odierni bisogni. Del resto, anche i più eccelsi autori del Novecento, scrittori di romanzi e racconti di fantascienza, avevano pensato proprio a questo. E come dargli torto!

Adesso però la questione si tratta di chiarire cosa c’entrino i robot aspirapolvere con la premessa appena fatta. La risposta è molto semplice. Tecnologia, autonomia e design sono ormai diventati oggigiorno i tre requisiti principali del mercato premium. Requisiti che stanno diventando sempre di più delle esigenze, dei bisogni da soddisfare, qualità inequivocabili per il consumatore che si accinge a comprare un prodotto. Ma bisogna inoltre ricordare che proprio queste tre tendenze o requisiti – per come li si vuol chiamare – sono se non altro attributi di innovazione, parola cara al progresso tecnologico. Se non fosse per il fatto che a questi attributi se ne aggiungano altri, che li rendono ancora di più innovativi e sensazionali. Vediamone alcuni.

La tecnologia al servizio della digitalità e connettività per un’esperienza unica

Pulire aspirando polvere e briciole, sebbene possa essere l’unica funzione che può essere svolta da un normale robot aspirapolvere, non è l’unica a cui la tecnologia è in grado di far fronte. Infatti, oggigiorno i robot aspirapolvere non sono solamente in grado di pulire ma sono anche in grado di soddisfare ogni esigenza. Collegandosi direttamente al Wi-Fi possono essere tranquillamente controllati e comandati da una app di comando, scaricata preventivamente sul proprio smartphone, oppure da Alexa, la nuova tecnologia targata Amazon.

Basterà un clic o chiederlo direttamente ad Alexa e in un batter d’occhio la propria casa sarà pulita, senza alcun minimo sforzo o disastro. Infatti, questi robot aspirapolvere sono in grado di rilevare grazie ai loro sensori all’avanguardia persone, animali, mobili e tappeti. In questo modo sarà garantita un’efficiente pulizia di tutte le superfici evitando spiacevoli danneggiamenti di mobili o battiscopa a cui i più remoti robot aspirapolvere andavano a sbattere.

Autonomia e design: tra sogno e realtà

L'autonomia è forse quel requisito che ogni robot aspirapolvere ha da sempre avuto. Ma adesso le cose sono cambiate. Ora un robot aspirapolvere è in grado di pulire non solo l'intera casa ma, se lo si desidera, anche una singola stanza o zona sporca, basta solamente un clic. Inoltre, onde evitare spiacevoli delusioni se ci si è dimenticati di caricarlo, il tuo robot aspirapolvere si recherà autonomamente alla sua postazione di ricarica. Tutto combinato al loro design unico e sorprendente.