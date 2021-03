Gallarate, Legnano e Milano3 a caccia della capolista Saronno

Il Girone C della Serie C Gold coinvolge sei realtà del territorio tra Varesotto e Altomilanese e, tolte Pallacanestro Varese (LBA), Robur et Fides e Sangiorgese (Serie B) mette di fronte le migliori società cestistiche della zona. A loro, il gruppo V2 Media dedica questo “C Gold Magazine” che ogni settimana farà il punto della situazione.

DAL PARQUET

In testa alla classifica Saronno cala il poker: quarto successo in altrettante gare per la capolista anche se espugnare il campo del fanalino di coda Mortara non è stato facile. Un avviso, da parte dei pavesi, al resto del campionato: ultimi sì, ma tutt’altro che remissivi. Alle spalle della AZ sale ancora Gallarate che si sbarazza di un Sette Laghi ancora in difficoltà: batte un colpo anche Legnano che infligge il primo stop all’Academy – ne parliamo nella rubrica del big match – al termine di una gara vibrante. Infine Milano3 si propone come alternativa ai piani alti: ne fa le spese una Valceresio che deve cercare altrove i punti salvezza. Mercoledì comunque si torna in campo: vedremo se il doppio impegno ravvicinato mieterà qualche vittima illustre.

IL BIG MATCH

Equilibrata e vibrante, la gara del PalaBorsani tra Legnano e Varese ha premiato gli Knights più concreti e cinici nei momenti cruciali (71-66). La squadra di Saini l’ha spuntata nel finale dopo che al 37′ il punteggio era ancora fermo sul 61-60: due i protagonisti in attacco per i padroni di casa, Cozzoli (22) e Guidi (15) mentre Santambrogio – in un certo senso ex di turno – si è dovuto fermare per un problema fisico. Ai giovani di Bizzozi non è bastato un Librizzi inarrestabile, 29 punti (vedi sotto) ma le indicazioni sono ugualmente positive: chi si aspettava una Academy da lotta salvezza dovrà probabilmente ricredersi.

IL BOMBER

Non è un nome nuovo per il pubblico degli appassionati del grande basket, nonostante non abbia ancora 19 anni. Matteo Librizzi, play tascabile della Varese Academy, è infatti già nel giro della prima squadra della Openjobmetis con cui ha anche esordito in Serie A sul campo di Trieste. Sabato scorso ha provato in ogni modo a far saltare il banco contro Legnano, chiudendo la sua partita con 29 punti e con la consueta vivacità e rapidità, caratteristiche che gli permettono di sopperire a un fisico normale, in mezzo ai giganti. Una bella conferma delle aspettative che ci sono sul giovane biancorosso.

SPAZIO COACH

Filippo Baroggi (Esse Solar Gallarate): «Il nostro è un campionato di bel livello, con tanti giocatori di valore in tutti e tre i gironi ed emergere non è semplice. Credo che Saronno sia un gradino sopra alle altre, soprattutto per la loro esperienza: giocano insieme da tanto tempo e hanno uomini già rodati anche a livello di professionisti. Noi abbiamo un mix tra giovani ed esperti e ci piacerebbe lottare per le zone alte ma credo che formazioni come Legnano e Gazzada siano più attrezzate. Dico anche il Sette Laghi perché ha un grande allenatore e ha integrato Caruso, un ragazzo di valore che darà tanto alla squadra. Finora noi non abbiamo potuto sfruttare Acker al meglio per via di alcuni problemi fisici ma stiamo lavorando perché possa tornare con stabilità».

NON BASTANO I BOMBER

Chi ha giocato o seguito il basket sa bene che – salvo casi rari – non basta avere un bomber o due per vincere le partite, tanto meno i campionato. Una massima che vale anche in C Gold, e Mortara in questo senso è esemplare: la squadra pavese è ancora a quota zero nonostante le prodezze balistiche del lituano Darius Stonkus e di Marco Bonesso, primo e quarto nella classifica marcatori rispettivamente con una media punti di 23 e di 14,5 a partita.