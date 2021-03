Gru elevatrice si ribalta durante il carico, ferito un operaio a Venegono Superiore

Per cause in fase di accertamento, durante le operazioni di carico di una piattaforma area su di un furgone, si è verificato il ribaltamento dell’attrezzatura. È successo nella mattinata di lunedì 8 marzo a Venegono Superiore in via Kennedy. Nell’incidente un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato tra i due veicoli.

I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso.