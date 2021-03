Incendio nel Parco delle Groane, 25 mila metri quadri di sottobosco in fumo

I Vigili del Fuoco del Varesotto e della provincia di Monza e Brianza sono al lavoro dalle 18 di oggi, domenica, nel Parco delle Groane dove, per cause in fase di accertamento, 25.000 mq di sottobosco sono stati interessati da un incendio. Diverse le squadre di vigili del fuoco sul posto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.