La “mareggiata” del Lago Maggiore sotto le raffiche di vento a Luino

Quella di martedì 16 marzo è stata una giornata di forti raffiche di vento sul Varesotto. Le folate hanno soffiato su tutta la provincia ma con maggiore intensità sulle rive del Verbano. L’allerta meteo per vento forte resta attivo anche per la giornata di mercoledì 17 marzo così come quella per il rischio incendi. A riprova del forte vento pubblichiamo il fotoreportage del fotografo Franco Aresi lungo le sponde del Maggiore a Luino dove l’acqua del lago talvolta si è gonfiata come le onde del mare.