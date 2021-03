La primaria di Morosolo vince il contest Airc “Cancro io ti boccio”

“Coerenza con il progetto, qualità e originalità dell’idea”. Questi i criteri che hanno guidato la “giuria di qualità” di Airc (Associazione italiana ricerca contro il cancro) a scegliere il video realizzato dai ragazzi di 5^ della primaria Manzoni di Morosolo vincitore del contest “Cancro io ti boccio”, nella categoria scuole primarie.

Una scelta presa “con sincera difficoltà dovuta all’elevata qualità degli elaborati”, scrivono i giudici nel verdetto comunicato nella mattinata di oggi, 31 marzo alla docente referente di progetto, Roberta Malnati.

Una grande soddisfazione per i ragazzi che quest’anno, oltre alla realizzazione del cortometraggio in cui promuovono in modo originale stili di vita sani seguendo le otto stelle della salute (alimentazione, ricerca, cellula, movimento, cura, ambiente, dono e futuro) hanno anche realizzato, assieme ai coetanei della primaria di Luvinate, una proficua campagna di raccolta fondi a sostegno della lotta alle malattie oncologiche.

«Noi ragazzi e ragazze della classe quinta della scuola primaria “Manzoni” di Morosolo – Casciago siamo diventati Ambasciatori di salute e volontari per Airc: un’esperienza entusiasmante!», raccontano i ragazzi nella presentazione del video.

Un entusiasmo che ha colpito anche i giudici e che è valso la vittoria, premiata con due microscopi.