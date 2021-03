Legnano Basket – BasketBall Gallaratese 72-79

Legnano Knights – BasketBall Gallaratese 72-79 (17-26, 31-40, 50-59)

Gallarate espugna il PalaBorsani e rende amaro il ritorno, dopo due anni, dei Knights nel palazzetto castellanzese dove per cinque anni il basket legnanese ha vissuto magiche stagioni in A2.

Partita subito indirizzata da Gallarate su un vantaggio considerevole e che sarebbe stato decisivo per il risultato finale. Una partita intensa che, purtroppo, è stata privata quasi subito dai due attesi protagonisti, Benzoni da quella biancorossa e Acker da quella ospite, entrambi fuori per infortunio. Benzoni ha addirittura lasciato il campo con le stampelle.

Gallarate ha meritato la vittoria, sempre avanti nel punteggio anche in doppia cifra. Un vantaggio ad elastico, con Legnano tuttavia mai vicino alla parità, se non al 34′ grazie a una tripla di Roncari (56-59).

Knights da rivedere già nella prossima trasferta di Saronno, mentre Gallarate può festeggiare un esordio che non poteva essere auspicato migliore. Da valutare l’infortunio ad Acker, unico fattore che non permette agli ospiti di essere del tutto soddisfatti.

La diretta testuale

Fine: Legnano – Gallarate 72-79

39′ – Calzavara in lunetta (69-74)

38′ – Corti dalla lunetta (64-70). Clerici da sotto (64-72). Bomba di Guidi (67-72). Dalla lunetta Gallarate va sul +6 (67-73)

36′ – Ciardiello continua a colpire dal campo e Gallarate riprende a correre (62-70)

34′ – Roncari sbaglia la tripla del pareggio sul 56-59, Bernardi riporta Gallarate a +5 (56-61). Rientra Guidi e tripla di Clerici (56-64)

32′ – Legnano in fase positiva, ormai “vedono” Gallarate (54-59)

Fine terzo quarto- Legnano – Gallarate 50-59, grazie a una tripla sulla sirena di Cozzoli, Knights ancora in partita

28′ – Terzo fallo di Cozzoli, che esce. Rientra Guidi che ha 4 falli a carico e Legnano sempre senza Benzoni, come Gallarate è senza Acker. Ospiti di nuovo in fuga (41-53)

26′ – Gallarate falloso dalla lunetta in maniera esagerata (41-48)

24′ – Quarto fallo di Guidi (39-48). Corti, fallo antisportivo, il terzo fischiato a Legnano

22′ – Legnano accorcia con due bombe (37-42)

Fine secondo quarto: Legnano – Gallarate 31-40

16′ – Si va verso un equilibrio, ma Gallarate trova la bomba del +8 (25-33)

14′ – Partita che ha rallentato notevolmente i ritmi: 21-28, ma Legnano meglio in difesa

12′ – Knights decisamente meglio in questa fase e il ritardo si riduce a 5 punti (21-26)

Fine primo quarto – Legnano – Gallarate 17-26

8′- Legnano si fa sotto (15-17), poi Gallarate riallunga (15-26). Esce Acker per infortunio e subito dopo anche Bezzoni.

6′ – Sono di nuovo 10 i punti di margine per gli ospiti (7-17), ridotti adesso a 4 per due triple dei Knights (13-17)

5′- Legnano accorcia il distacco: 5-10, ma Gallarate replica e riporta il vantaggio a +7 (7-14)

3′ – Time Out Legnano

2′ – Partenza sprint di Gallarate avanti 8-0

Quintetti. Gallarate: Bernardi, Calzavara, Ferrario, Acker e Danelutti. Legnano: Santambrogio, Cozzoli, Guidi, Benzoni, Corti

Torna il campionato di basket serie C Gold. E torna il basket al PalaBorsani, dove il Legnano Knights ha vissuto magiche stagioni di A2. Oggi, è già derby per inaugurare la stagione ridotta a causa della pandemia. Palla a due tra Legnano e Gallarate. Knights che si presentano rinnovati per metà e Gallarate che ha nel suo roster un ex NBA come Alex Acker.