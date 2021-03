Libri in famiglia, tra coccole e risate

A ciascuno ciò di cui ha più bisogno in questo momento. Un silent book illustrato che si rinnova ogni volta tra le braccia di mamma e papà per i più piccoli e una disavventura tutta da ridere per i più grandi.

Gnam! Gnam!

Il sole comincia a riscaldare i nostri animi provati da un anno di reclusione forzata. Voglio immaginare la sorpresa negli occhi di un bimbo piccolo mentre guarda insieme alla sua mamma “Gnam! Gnam!” un silent book illustrato cartonato di Kaori Takahashi.

Una giraffa mangia le foglie di un albero e allunga il collo sempre più in su finché incontra un uccellino!

Una storia diversa da inventare per ogni volta che si apre il libricino è l’antidoto perfetto per un fine settimana insieme senza poter uscire di casa.

Gnam gnam

di Kaori Takahashi

L’Ippocampo editore – € 4,90

Il diario di junior

Per voi grandi invece: avete voglia di ridere? Allora amerete “Il diario di junior” di James Patterson che pubblica questo romanzo per Nord-sud edizioni.

La storia di un bastardino adorabile e pasticcione.

Protegge il giardino del suo padrone dai procioni e deve ogni volta fare i conti con il mostro gigante nascosto nel ripostiglio: l’aspirapolvere!

Essere il cane di Rafe non è facile ma di sicuro non è noioso!.