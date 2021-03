L’impegno del Fai per l’ambiente nel convegno nazionale 2021

Sono molti gli ospiti che parteciperanno al 25° Convegno Nazionale del Fai-Fondo Ambiente Italiano, in programma per sabato 20 marzo, in remoto.

Dalle 9 e 30 e per quasi per l’intera giornata si susseguiranno diversi interventi che affronteranno un tema quantomeno attuale come quello dell’ambiente. La cornice all’interno della quale verrà si svolgerà l’incontro parte infatti da una domanda: “Fondo per l’Ambiente Italiano, per quale ambiente?”.

Il convegno vuole dunque affrontare le modalità e gli obiettivi del FAI per l’Ambiente in questa crisi globale, ma anche fare una fotografia della situazione di oggi. Dalla storia di Leonardo fino ai giorni nostri, sarà quindi l’occasione per tracciare il percorso dell’uomo e della natura.

Ad aprire l’incontro sarà Marco Magnifico, Vice Presidente Esecutivo FAI Fondo Ambiente Italiano, seguirà un intervento di Andrea Carandini, Presidente FAI e l’intervento di molti esperti. Il programma è diviso in due parti, il pomeriggio alle 17 sarà Daniela Bruno, Vice Direttrice Generale FAI per gli Affari Culturali ad aprire la seconda sessione del convegno spiegando quale sarà la nuova dimensione culturale del Fai.

La chiusura vede l’intervento di Dario Franceschini, ministro della Cultura.

Le iscrizioni al webinar, gratuito sono sul sito ufficiale del Fai: Clicca qui