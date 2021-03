L’insegnante over 65: “Vaccinate solo le mie colleghe più giovani: perché?

Buongiorno,

vorrei portare a conoscenza una situazione alquanto particolare nella quale mi ritrovo coinvolta e che mi fa, a dir poco, arrabbiare.

Sono un’insegnante over 65, in servizio, e come tale avrei dovuto, come tutte le mie colleghe essere vaccinata. Invece no. Le vaccinazioni erano solo per le under 65. Eppure io devo andare a scuola in quanto in classe ho alunni DA (diversamente abili) e BES (bisogni educativi speciali). Ho più volte contattato il numero verde di regione Lombardia, ma o mi dicono di non avere disposizioni in merito o, di aspettare quando sarà chiamata la categoria che va dai 60 ai 69 anni.

Si parla di riaprire le scuole dopo le vacanze pasquali ed io… dovrò riprendere senza essere parzialmente tutelata come le mie colleghe più giovani che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino.

Scusate lo sfogo, ma questa è l’Italia.

Grazie

D.S.