Lutto nel mondo Coop Lombardia, è morta Franca Bramerio

E’ un grande lutto per il sistema cooperativo varesino la morte di Franca Bramerio, attuale presidente dei soci volontari Coop e per quasi 40 anni dipendente di Coop Lombardia.

Franca Bramerio ha lavorato in coop Lombardia per ben 39 anni, con un percorso di carriera che l’ha vista andara in pensione da dirigente responsabile del controllo gestione. Da quel momento, ha iniziato una nuova vita che l’ha vista protagonista nel sociale, soprattutto in ambito Coop: è diventata volontaria e si è impegnata sempre di più, diventando presidente dei soci volontari di Varese e Malnate.

«Sono appena finite le votazioni per eleggere il nuovo presidente. I conteggi non si sono ancora conclusi, ma siamo certi che ci sarebbero stati i voti per farla rieleggere, perché era conosciuta e amata – spiega Alfredo de Bellis, direttore soci e comunicazione di Coop Lombardia – Questa sua morte è stato un fulmine a ciel sereno per tutti».

«Franca era la persona che sapeva meglio conciliare la vita personale con una impressionante attività sociale tra tutte quelle che conosco – l’ha ricordata così De Bellis – Dava tutta se stessa alla sua famiglia ma era in grado anche di essere d’aiuto a tutti. Oltre all’impegno come socia volontaria, ricordo anche la grande attività per la sua parrocchia di Biumo e per l’associazione ex allievi della scuola Maria Ausiiliatrice».

Franca Bramerio lascia il marito Dino e la figlia Elena. i funerali si svolgeranno domattina, martedì 9 marzo, presso la chiesa di Biumo Inferiore a Varese.