Mastini, un altro sprint vincente sull’Appiano. In semifinale ci sarà il Merano

Una rete di Alessio Piroso nel cuore del tempo supplementare dà ai Mastini Varese la terza vittoria in tre partite sull’Appiano e spedisce i Mastini nelle semifinali della Italian Hockey League. 3-2 il risultato finale sul ghiaccio di Como-Casate, e ancora una volta la sfida tra i gialloneri e i Pirati altoatesini si è risolta solo in extremis, confermando il grande equilibrio tra le due formazioni, la capacità del Varese di chiudere i conti e la solidità di un giovane Appiano, fuori dai playoff con l’onore delle armi.

La squadra di Devèze però, anche questa volta, è stata capace di rimontare due volte gli avversari e di imporsi quando non c’erano più margini: nell’overtime dove vige la regola del golden gol, chi segna vince. E a segnare è stato appunto Piroso, alla seconda marcatura in questi playoff che ora proseguiranno con l’incrocio più atteso, duro e affascinante, quello con il Merano. Anche le Aquile, infatti, hanno concluso questa sera – sabato 10 – la serie dei quarti di finale con un 3-0 complessivo all’Alleghe.

Ora quindi, Vanetti e compagni possono “tirare il fiato” per qualche giorno, buono per rifinire la condizione atletica e per preparare le semifinali sotto il profilo tattico mentre dall’altra parte del tabellone tutto è ancora da decidere. Di certo, i Mastini hanno raggiunto un primo e importante obiettivo, tornare tra le prime quattro di IHL nonostante una stagione travagliata dalle interruzioni, dal covid e dall’assenza del palaghiaccio di casa. Mica male, ma ora viene il bello!

LA PARTITA

I Pirati prendono di petto i primi minuti, mettono pressione con diversi tiri in direzione di Tura e infine passano a metà del primo terzo con una rete del solito Galimberti in superiorità numerica, dopo la penalità inflitta a Schina. Lo 0-1 sembra reggere sino all’intervallo ma il Varese riesce nell’obiettivo di impattare il risultato prima della sirena: a segnare è il più giovane dei Borghi, Pietro, imbeccato da Payra per l’1-1.

Il periodo centrale inizia di nuovo con una sfuriata gialloblu, e questa volta l’Appiano va presto in rete, al minuto 23′, con Mair abile a superare Tura. La squadra di Devèze allora aumenta il numero dei tiri in direzione della gabbia di Gaiser tanto che intorno alla metà del drittel i Pirati sono alle corte e nel mezzo dell’assedio cadono su una conclusione di Erik Mazzacane, tornato oggi in difesa dopo lo spostamento in attacco di giovedì scorso.

Rinvigoriti dal pareggio, i gialloneri disputano una terza frazione all’attacco, provano in diverse occasioni a chiudere i conti prima del limite ma trovano Gaiser pronto a rispondere, ben spalleggiato dalla difesa. E a 4′ dalla fine la penalità a Piroso fa venire i sudori fretti ai gialloneri che però evitano il peggio. Come due sere fa, quindi, si va al prolungamento e dopo 3′ proprio Piroso chiude i conti. 3-2 nella partita, 3-0 nella serie: il Merano è avvisato.

MASTINI VARESE – HC EPPAN APPIANO 3-2 OT

(1-1; 1-1; 0-0; 1-0)

RETI: 9.13 Galimberti (A – Matonti, Dowd), 17.04 P. Borghi (V – Payra); 23.42 Mair (A – Von Payr), 27.42 E. Mazzacane (V – Cordin, Xamin); 62.06 Piroso (V – Cordin, Payra).

VARESE: Tura (D. Bertin); Schina, De Biasio, A. Bertin, E. Mazzacane, Payra, Ilic, Papalillo; M. Mazzacane, Vanetti, Piroso, M. Borghi, Raimondi, Drolet, Cordin, Xamin, Gasparini, P. Borghi, Gherardi. All. Devèze.

APPIANO: Gaiser (Paller); Galimberti, Dowd, Engl, Von Payr, Lancsar, Mair; Hofer, Spitaler, Unterrainer, Gamper, Dellagiacoma, Matonti, Stauder, Tsurkan, Tombolato, Critelli, Oberrauch, Spoegler. All. Lefebvre.

ARBITRI: L. e S. Soraperra (Brondi e Rivis).

NOTE. Penalità: V 4′, A 4′. Superiorità: V 0-2, A 1-2. Partita a porte chiuse.