Materasso Ortopedico: cosa significa e chi dovrebbe acquistarlo

Materasso ortopedico: l’evoluzione della scienza

I medici del secolo scorso erano soliti consigliare ai propri pazienti che soffrivano di dolori alla schiena, l’acquisto di un materasso ortopedico. Purtroppo ai tempi per “ortopedico” si intendeva solamente un materasso rigido (molto duro) o semirigido. La convinzione che il mal di schiena si potesse curare semplicemente riposando su un materasso molto duro, era molto diffusa e radicata, a livello sociale, ma anche medico.

In realtà non c’erano studi e ricerche a monte di questa convinzione, che potessero provarne la veridicità. Quindi alla fine le persone, fidandoci di quanto detto dal dottore, finivano per comprare un materasso a molle Bonnel, chiamato semplicemente “ortopedico” e sotto al quale inserivano delle tavole di legno dure e rigide per dare sostegno al prodotto.

Per fortuna con il passare del tempo, studi e ricerche, hanno finalmente dimostrato che per risolvere i problemi di mal di schiena, non è vero che il materasso debba obbligatoriamente essere oltremodo duro. Chi soffre di patologie alla schiena può quindi optare per un materasso ortopedico, che non deve essere né troppo duro, né troppo morbido. La capacità da ricercare in un prodotto che si renda efficiente sotto questo punto di vista, è l’adattabilità.

Il materasso ortopedico deve adattarsi alle forme del corpo, fornendo sostegno dove necessario ed evitando di premere sui punti di pressione (come ad esempio spalle e fianchi). In altre parole deve essere in grado di far mantenere la naturale curvatura alla colonna vertebrale e deve sostenerla durante tutta la notte.

Cosa e quali sono i punti di pressione

Sono le parti sporgenti del corpo: gomiti, fianchi, spalle. Quando il corpo si stende su una superficie troppo rigida, la pressione aumenta e si intensifica in determinati punti, provocando dolori e risvegli molto fastidiosi. Se la mattina alzandosi si avvertono dolori e doloretti fastidiosi alla schiena o in altre parti del corpo e questi spariscono da soli dopo circa 15-20 minuti, significa che il materasso sul quale si riposa non è quello più adatto alle proprie esigenze.

Curvatura della schiena

La colonna vertebrale ha una naturale curvatura, una leggera “S”. Volerla raddrizzare non è salutare, perché si rischia di stressare tendini, ossa, muscoli e nervi, causa dolori, più o meno intensi, ad ogni risveglio. Quindi cercare di “raddrizzare” la schiena con un materasso rigido, è sbagliato e doloroso. Rischia di peggiorare seriamente la situazione. Quello che invece un materasso ortopedico dovrebbe fare è seguire e assecondare questa naturale curvatura. Seguendola ne deve garantire il sostegno, supportando il peso del corpo nel modo più ottimale. In questo modo è possibile evitare micro risvegli notturni e opprimenti dolori ogni mattina.

Materasso ortopedico: come scegliere quello migliore

Scegliere un materasso ortopedico comporta la valutazione di diversi fattori:

età

peso

posizioni assunte durante la notte

eventuali problemi muscolari, articolari e alla colonna vertebrale

frequenza di utilizzo

zone di pressione

Anche se non viene subito in mente, l’età in questo caso, influisce sulla scelta del materasso giusto. In base agli anni dell’utilizzatore, cambia la tipologia di materasso da comprare. Questo perché il corpo subisce delle modifiche durante il corso della vita. Quindi un materasso per un bambino piccolo, non sarà uguale a quello di una persona adulta, ma risponderà a caratteristiche ben diverse.

Anche la struttura fisica fa la differenza. I pesi piuma potrebbero trovarsi a sprofondare nei materassi troppo morbidi. Al contrario i pesi massimi devono optare per materassi più rigidi in grado di sostenerne il peso.

Le posizioni assunte durante la notte sono un altro elemento di cui tener conto. Ad esempio, chi dorme supino o di fianco, dovrebbe scegliere un materasso ergonomico , non troppo rigido, ma che garantisca il corretto supporto. Chi invece preferisce dormire a pancia in giù, dovrebbe optare per un materasso ortopedico più rigido che non permetta alla schiena di inarcarsi eccessivamente, soprattutto nel tratto lombare.

Un occhio di riguardo alla qualità che deve sempre garantire resistenza, sostegno, durevolezza e mantenimento nel tempo, soprattutto se il materasso ortopedico è quello che si usa ogni notte per diversi anni.