Mini open day: l’Università dell’Insubria si presenta

Sono aperte le iscrizioni ai mini-eventi della campagna «Scegli oggi il tuo domani» per conoscere più da vicino l’Università dell’Insubria. Dopo l’Open day online del 9 aprile, con nuovi materiali e video che resteranno disponibili sul sito, dal 12 al 16 aprile sulla piattaforma Teams sono in programma incontri di approfondimento sui singoli corsi di laurea triennali e a ciclo unico.

Docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo presentano le materie e i contenuti, propongono lezioni esemplificative, raccontano esperienze, delineano i possibili sbocchi professionali e, infine, rispondono alle domande in diretta. Nelle date indicate, sono attivi anche sportelli online di orientamento, con momenti specifici dedicati a studenti con disabilità o Dsa.

Cinque le aree di interesse dell’ateneo di Varese e Como: Giuridico-economica (Economia e management; Giurisprudenza), Scienze umane e sociali (Scienze della comunicazione; Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale; Scienze del turismo; Storia e storie del mondo contemporaneo), Sanitaria (Medicina e chirurgia; Odontoiatria e protesi dentaria; Infermieristica; Ostetricia; Educazione professionale; Fisioterapia; Igiene dentale; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Tecniche di laboratorio biomedico; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia), Sportiva (Scienze motorie), Scientifica e tecnologica (Biotecnologie; Scienze biologiche; Chimica e chimica industriale; Fisica; Matematica; Informatica; Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente; Scienze dell’ambiente e della natura).

Gli interessati ai corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze del turismo possono anche cimentarsi nel test di verifica delle conoscenze iniziali, una prova non selettiva, ma obbligatoria, che consente agli studenti una auto-valutazione delle proprie competenze in vista del percorso universitario e, se superata, è valida per la futura immatricolazione. Per i corsi dell’area sanitaria è previsto un incontro sul test di ammissione: come iscriversi, come si svolge, come prepararsi.

Per quanto riguarda «Le tasse e il diritto allo studio: contributi, borse e collegi», l’appuntamento per saperne di più è il 12 aprile, ore 15-16.

Per partecipare ai mini-eventi è necessaria l’iscrizione attraverso form online: www.uninsubria.it/openday.

Per ogni altra informazione: open.day@uninsubria.it.