Prenota il vaccino per la vicina novantenne di Gavirate e le fissano l’appuntamento a Menaggio

Nuove segnalazioni di disservizi da parte del portale di Aria utilizzato da Regione Lombardia per la campagna vaccinale. La vicepresidente Moratti ha già annunciato un nuovo accordo con Poste Italiane per utilizzare una nuova piattaforma che sarà utilizzata nella fase della vaccinazione di massa. Intanto si procede con la piattaforma che dà problemi, come ci segnala una nostra lettrice

Buongiorno,

vorrei condividere questa gestione assurda di Regione Lombardia riguardante le vaccinazioni della categoria over 80

Prenoto per la mia vicina, 93 enne in data odierna , tramite il portale dedicato.

Dopo due settimane ricevo un sms di scuse per il ritardo che dice “… siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci ecc. ecc.

Questa mattina ricevo un invito a presentarmi il 10.03.2021 a Menaggio!

sono sicura che non è vicino ma controllo su google maps: 75 km con tempo di percorrenza 1 h e 40 minuti….

La cosa mi sembra così assurda che decido di chiamare il numero verde e mi rispondono che purtroppo non possono modificare l’appuntamento ma che se non mi presento verrò rimessa in coda, come già suggerito a tanti cittadini che hanno chiamato per lo stesso motivo.

Ora, sapendo che il vaccino in questione viene scongelato mi sorge il dubbio: se in 10, 50, 100 non si presentano che fine fanno questi vaccini?

chi ci sarà su questa fantomatica panchina delle riserve?

con tutte le problematiche che tutti noi stiamo avendo per questo virus di sicuro regione Lombardia non aiuta… ma la parte peggiore è la nostra impotenza di fronte a tale assurdità.

grazie per l’attenzione.

Iris Parini