Primo stop nella pool salvezza per la Futura che perde anche Garzonio

Fine settimana da dimenticare alla svelta per la Futura Giovani Busto che in Friuli, a Martignacco, perde la prima partita della pool salvezza, non riesce a consolidare il proprio primato in classifica e inoltre perde per infortunio anche una titolare come Barbara Garzonio.

Il libero biancorosso si aggiunge quindi alla palleggiatrice Nicolini in “lista infortunate” e senza due pedine fondamentali le Cocche non riescono a fermare una Itas Città Fiera che al contrario ha messo in campo tutta la propria artiglieria, trovando anche una giornata di grazia che ha permesso alle udinesi di vincere 3-0.

Sormani, schiarata libero, ha disputato una buona gara in ricezione ma la partita difensiva della Futura non è stata sufficiente per reggere l’urto delle padrone di casa apparse letteralmente implacabili quando si è trattato di mettere palla a terra. Busto ha provato a rispondere nel primo set, l’unico equilibrato dei tre disputati, ma poi non ha trovato il modo di impensierire Martignacco trascinata da Pascucci e Smirnova e da ben 8 ace.

Ora la Futura avrà tempo di recuperare qualche energia, perché deve osservare il turno di riposo previsto dal calendario: al rientro in campo – mercoledì 24 marzo – nuovo impegno in terra friulana con la trasferta di Talmassons.

«Abbiamo combattuto nel primo set, cosa che invece non è avvenuta nei successivi parziali – sottolinea Laura Frigo – sicuramente sarà una sfida in cui al ritorno, in casa nostra, avremo tutto un altro modo di fare».

Federica Carletti dal canto suo prosegue: «La partita non è andata come volevamo, anche se nel primo set ce la siamo giocata partendo aggressive; nel resto del match abbiamo ceduto soprattutto in ricezione, questa sconfitta non ci abbatte il morale e dovremo ritornare in campo cariche già dalla prossima sfida di campionato».