Rescaldina, il centrodestra: «In commissione troppi temi e poco preavviso per i documenti»

Troppi punti all’ordine del giorno nella stessa seduta, poco preavviso per studiare i documenti: il centrodestra “boccia” le modalità di lavoro delle commissioni consiliari a Rescaldina, e lo fa partendo dalla prossima seduta in calendario, quella che per giovedì 18 marzo vede convocate in riunione congiunta la commissione lavori pubblici e urbanistica e la commissione affari generali per discutere temi “caldi” come il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche.

«Le commissioni consiliari, in quanto concorrono alle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, sono pubbliche, aperte ai cittadini e ai rappresentanti degli organi di informazione e dal loro buon funzionamento si garantisce la effettiva realizzazione del principio di democrazia ed il perseguimento degli interessi della comunità – sottolinea la coalizione guidata da Mariangela Franchi alle ultime amministrative -. Non è evidentemente questa la volontà dell’amministrazione targata Vivere Rescaldina, che insiste ad agire con una modalità che ostacola l’approfondimento degli argomenti, il dibattito ed il confronto. Le convocazioni delle commissioni e la documentazione, quando c’è, vengono inviate nei termini temporali minimi perché siano legali, gli argomenti posti in discussione sono così numerosi da rendere difficile l’approfondimento, il tutto sempre a ridosso del consiglio comunale, così da rendere impraticabile l’ipotesi di “proseguire la seduta nelle modalità e nei tempi che si riterranno più congrui” suggerita dal presidente della commissione nella quale, insieme ad altri 11 argomenti, si dovrebbe discutere il bilancio, documento fondamentale per l’amministrazione del paese!»

«Si è sempre fatto così……ma l’aver sempre fatto così non rende quel “così” la strada più giusta – conclude il centrodestra -, soprattutto quando ci si erge a paladini della trasparenza e della partecipazione».