Sciopero Amazon, i sindacati: “In una filiera così è assurdo parlare ancora di sicurezza”

«Amazon ha dimostrato di non voler garantire la stabilità ai lavoratori. Ci sembra assurdo che in una filiera così grande sì parli ancora di sicurezza sul lavoro».

Galleria fotografica Sciopero Amazon 22 marzo 2021 4 di 29

I sindacati spiegano così le motivazioni alla base del primo sciopero nazionale di tutta la filiera Amazon che coinvolge circa 40mila lavoratori in tutta Italia, 5 mila in Lombardia, dai dipendenti diretti ai somministrati.

Verifica dei carichi di lavoro e dei turni, corretto adeguamento professionale e continuità occupazionale sono alcuni dei motivi della protesta espressi dalle sigle sindacali, come spiegano i rappresentanti di Filt Cgil a Origgio, dove ha sede uno dei sei magazzini lombardi del colosso statunitense dell’e-commerce: «Questo è uno sciopero nazionale per l’articolo 42 per la tutela del lavoratore. L’articolo 42 per i dipendenti esterni è la cosa prioritaria. Ci sono lavoratori di 50-60 anni che rischiano di stare a casa senza alcuna tutela dopo aver lavorato anche per 10 anni, consegnando 300 pacchi al giorno. Dal momento in cui il lavoratore esce dal capannone, non è assistito. Le aziende esterne e i lavoratori non sono tutelati al di fuori di Amazon. Diciamo no al precariato e ci battiamo per i nostri diritti. Siamo vicini a tutti i lavoratori della filiera. I lavoratori di Amazon e quelli esterni sono stanchi di discutere di queste problematiche».

«Abbiamo la stessa linea degli altri sindacati – precisa Biancarosa Lainati di Sol Cobas -. Non siamo d’accordo sulle 44 ore settimanali perché lavoriamo come se fossimo dei lavoratori discontinui, cosa non vera. I picchi di lavoro sono uno dei punti che discutiamo maggiormente con Amazon».