“Scuola chiusa improvvisamente, io protesto“

Buongiorno,

per quel che può servire, da una mamma qualunque di un posto qualunque, che però ha sostenuto il nostro governo per un problema che nessuno mai si aspettava, difficilissimo da gestire.

Mi sono sempre messa nei loro panni, di chi ha la responsabilità del suo popolo.

Ma mi dispiace, sarò banale nel dire che così non lo ho accettato, una decisione che poteva essere gestita in maniera assolutamente diversa, soprattutto nei tempi.

Nessuna critica alla chiusura, non sono nessuno per dare la giusta decisione, ma il Covid anime’ non è arrivato ieri…

Mi scuso per il disturbo ma vorrei condividere questo messaggio.

Cordiali Saluti

Federica Marangoni