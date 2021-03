Serie D in campo giovedì 1 aprile per il turno di Pasqua

In vista del weekend di Pasqua la Serie D scende in campo giovedì 1 aprile; tutti in campo alle ore 15.00. Rinviate per Covid Vado – Varese e Casale – Derthona, dovranno affrontare trasferte in Liguria Castellanzese e Caronnese mentre il Legnano avrà un impegno casalingo.

LAVAGNESE – CASTELLANZESE

Sull’onda dell’entusiasmo della super vittoria contro il Gozzano che ha portato la Castellanzese al primo posto agganciando proprio i piemontesi, i neroverdi non vogliono fermarsi e cercheranno tre punti a Lavagna. La squadra di casa, dopo un periodo poco positivo che ha portato anche al cambio dell’allenatore, sembra essere in ripresa e arriva da un importante successo 1-0 a Saluzzo. Si prospetta una sfida non facile per i ragazzi di mister Mazzoleni, ma il finale di stagione sarà pieno di insidie per tutti.

IMPERIA – CARONNESE

Anche per la Caronnese c’è all’orizzonte una trasferta ligure. Ad Imperia i rossoblu cercano risposte dopo la dolorosa sconfitta interna subita dalla Folgore Caratese. In casa dei nerazzurri ci sarà da lottare duramente per portarsi a casa un risultato positivo, punti che servono per restare a contatto con la zona playoff.

LEGNANO – BORGOSESIA

Torna al “Mari” il Legnano dopo la sconfitta di misura subita a Bra che di certo ha influito in negativo sul morale. I lilla tornano nello stadio amico e proveranno ad approfittare del fattore casalingo per avere la meglio del Borgosesia, che invece si presenta in cerca di punti salvezza.