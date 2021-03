Sogno Castellanzese: sei gol al Gozzano e aggancio al primo posto

Vola, segna, diverte e ora sogna la Castellanzese che nel big match del Girone A di Serie D rifila un sonoro 6-3 al Gozzano, lo aggancia in classifica e ora può davvero pensare che la Serie C non sia un obiettivo così fuori portata. Il simbolo di questa squadra è una volta di più Mario Chessa che segna tre gol – salendo a quota 21 gol stagionali, ma riesce sempre a fare la giocata migliore quando serve. Capitan Roberto Colombo ci mette faccia tosta e due gol ma è tutto il collettivo neroverde a impressionare per forza e sfrontatezza anche quando – come successo nel secondo tempo – subisce due gol e rimane in inferiorità numerica. La barca non ha mai vacillato e come pronto risposta sono arrivati altri gol, con la semplicità di chi ha ben chiaro in testa come manovrare il timone per arrivare lontano.

IL PRIMO TEMPO

Prima grande occasione Gozzano all’11’ con Sylla che gira di destro il traversone basso dalla fascia di Confalonieri ma la difesa della Castellanzese si oppone deviando in angolo. Al 14’ però passa la Castellanzese: Ghilardi sfonda a destra, il tiro di Colombo viene ribattuto ma arriva giusto per Chessa che in acrobazia mette nel sacco per l’1-0. I neroverdi volano e al 18’ arriva anche il raddoppio: Fusi mette in mezzo da sinistra e Chessa in tuffo di testa sigla il 2-0 e il suo personale gol numero 20 in stagione. Il Gozzano si riorganizza e al 25’ Piraccini ringrazia Negri per il rinvio errato e dal cuore dell’area accorcia le distanza:l 2-1. Continua a premere la squadra piemontese e al 32’ Sylla prova a girarsi in area di forza ma il suo tiro da posizione defilata non trova la porta. Al 36’ però la Castellanzese interrompe un momento difficile, torna in attacco e trova il terzo gol. Azione che si sviluppa sulla sinistra, Chessa in area dopo un paio di dribbling calcia bene trovando la parata di Vagge, sulla ribattuta però Ghilardi si trova nel posto giusto per appoggiare comodamente in gol. I neroverdi dilagano e al 43’ fanno addirittura poker: Perego imbuca trovando il taglio di Ghilardi che lascia palla per il piatto destro vincente di capitan Colombo per il 4-1 che chiude la prima frazione.

LA RIPRESA

La Castellanzese resiste nei primi minuti alla voglia di reagire del Gozzano, che però riesce ad accorciare le distanze al 10′ con Allegretti che sfrutta al meglio la sponda aerea di Sylla per calciare in rete di potenza il 4-2. È ancora Chessa a provare a inventare in attacco per i neroverdi ma il suo destro dal limite dell’area al 13′ trova i pugni di Vagge pronti a respingere. La gara si riapre al 17′ quando la punizione dai 20 metri di Carta supera la barriera e batte Indelicato per un altro gol del Gozzano che vale il 4-3. Al 30′ la gara della Castellanzese si fa ancora più dura quando Ornaghi – subentrato nel corso della ripresa all’infortunato Zazzi – viene punito con il secondo giallo e la relativa espulsione. La risposta della squadra di mister Mazzoleni è però di altissimo livello: al 33′ in contropiede i neroverdi riescono a trovare il gol: Chessa riesce ad andare via in velocità ed entrare in area, palla in mezzo dove Colombo è ancora pronto per mettere in rete e rimettere due gol di distanza tra le squadre: 5-3. Nei 5′ di recupero la Castellanzese riesce a tenere lontana dalla propria area il Gozzano e, anzi, con un’altra ripartenza Mario Chessa fa tripletta personale, 21 in campionato e il definitivo 6-3.

TABELLINO

CASTELLANZESE– GOZZANO 6-3 (4-1)

Marcatori: 14′ pt, 18′ pt e 49′ st Chessa (C), 25′ pt Piraccini (G), 36′ pt Ghilardi (C), 43′ pt e 33′ st Colombo (C); 10′ st Allegretti (G), 17′ st Carta (G)

Castellanzese (3-5-2): Indelicato; Talarico, Alushaj, Negri; Ghilardi, Mecca, G. Perego (41′ st Corti), Zazzi (21′ st Bigotto), Fusi (21′ st Ornaghi); Chessa, Colombo (34′ st A. Perego). A disposizione: Cirenei, Marchio, Molinari, Gazzetta, Sestito. All.: Mazzoleni

Gozzano (3-4-1-2): Vagge; Bianconi, Carboni, Pavan (37′ st Mastaj); Kayode, Confalonieri, Carta, Vono; Piraccini; Sylla, Allegretti. A disposizione: Cincilla, Bane, Gemelli, Modesti, Rampin, Olivato, Di Giovanni, Siani. All.: Soda

Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale (Marco Pilleri di Cagliari – Carmine De Vito di Napoli)

Note: Giornata primaverile, campo in buone condizioni. Calci d’angolo: 4-5. Ammoniti: Ornaghi, Colombo per la Castellanzese, Sylla, Piraccini, l’allenatore Soda, Pavan per il Gozzano. Espulso: 30′ st Ornaghi (C) per doppia ammonizione. Recupero: 0’+5′.