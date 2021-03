Una settimana di pausa per il Varese, poi il rush finale per la salvezza

Lo 0-0 contro il Fossano ultimo in classifica ha lasciato parecchio amaro in bocca in casa Città di Varese. Era una partita che si poteva vincere e sarebbero stati tre punti molto importanti per la stagione dei biancorossi, già abbastanza complicata. (foto Mattia Martegani -SRaso/VareseNews)

Che serva da lezione: serve maggiore cattiveria per vincere, anche contro l’ultima in classifica. La parte finale di un campionato – soprattutto quando si affrontano squadre “affamate” di punti – non richiede gare spettacolari, ma ciniche e solide. La differenza viene fatta dalla voglia e i tre punti non li regala nessuno.

Ora il calendario offre ai biancorossi – così come a tutto il Girone A, salvo recuperi – la possibilità di ricaricare le energie e far ritrovare la migliore condizione a qualche acciaccato con una settimana di pausa. Domenica 14 marzo non si giocherà – turno di pausa inizialmente creato per il “Torneo di Viareggio” e lasciato anche senza l’evento toscano – si ripartirà domenica 21 marzo: per Mapelli e compagni una trasferta molto complicata a Carate Brianza contro la Folgore Caratese.

Dalla ripresa mancheranno 14 partite. Ci saranno scontri diretti per la salvezza che non potranno più essere sbagliati; prima sfida cruciale il 28 marzo al “Franco Ossola” contro il Casale, attualmente l’ultima a entrare nei playout, che ha con 27 punti e un margine di 5 lunghezze di vantaggio sul Varese. A seguire – giovedì 1 aprile, prima del weekend di Pasqua – la trasferta di Vado, un altro ostacolo che deve essere superato con il bottino pieno.

C’è tutto il tempo per recuperare terreno sulla salvezza – quella diretta senza spareggi dista 6 punti – ma il margine di errore di assottiglia gara dopo gara e perdere ulteriori occasioni significherebbe farsi male da soli.