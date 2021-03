Si riunisce il consiglio comunale di Germignaga

È in programma per giovedì 18 marzo alle 21, in videoconferenza, il consiglio comunale di Germignaga.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione della convenzione per la gestione associata del segretario comunale in consorzio con i comuni di Gemonio, Maccagno con Pino e Veddasca, Grantola e Valganna.

Ci saranno poi le adozioni del piano regolatore cimiteriale e la variante parziale agli atti del regolamento di piano e piano dei servizi del Pgt.