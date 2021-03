TorniAMO a scuola: la manifestazione dei genitori a Varese

Confermata per domenica 21 marzo alle ore 15.30 ai Giardini Estensi di Varese la manifestazione promossa dal comitato Prima a Scuola (Pas) Varese per chiedere la riapertura delle scuole. L’evento è promosso nel quadro delle proteste promosse dalla rete nazionale “Scuola in Presenza” per il prossimo fine settimana con presidi in diverse città d’Italia.

“Sarà una manifestazione statica, ogni nucleo familiare avrà il suo posto per garantire sicurezza e distanziamento” spiega Silvia Vitiello, portavoce di Pas Varese . “TorniAMO a scuola” è lo slogan della manifestazione condiviso in tutta Italia per chiedere a tutte le Istituzioni, da quelle cittadine sino al livello nazionale, di rivedere il principio stabilito dal Dpcm del 2 marzo che fa scattare automaticamente la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado allo scattare della Zona Rossa.

“Deve passare il principio, stabilito dopo un anno di studi e di ricerche anche dal Center for disease control – il Cdc statunitense – che in questa pandemia da Covid19 le scuole devono essere le ultime a chiudere e le prime a riaprire, perché le scuole, oltre a garantire un diritto fondamentale, sono comunità in cui si diffonde meno il virus perché la popolazione pediatrica è meno contagiata del virus e anche la meno contagiosa“, spiega la Vitiello citando ad esempio anche le ricerche dell’epidemiologa Sara Gandini, anche sulla così detta “variante inglese”.

“La chiusura di una scuola deve essere considerata una soluzione estrema da valutare puntualmente, caso per caso”, spiega Vitiello.