TorniAMO a scuola: manifestazione anche a Tradate

La manifestazione lanciata a livello nazionale per il prossimo fine settimana dalla Rete nazionale Scuola in presenza “TorniAMO a Scuola” si svolgerà anche a Tradate nel pomeriggio di domenica 21 marzo alle ore 15.30 in via Gramsci, nel piazzale davanti alle scuole, in contemporanea con lo stesso evento dei Giardini Estensi a Varese.

Le modalità di partecipazione sono le stesse: bandiere e mascherine bianche, zainetti, disegni dei bambini e cartelli per chiedere di tenere le scuole aperte “con qualsiasi colore”.

“Gli studenti, e le loro famiglie, stanno ancora una volta pagando un prezzo altissimo, sia in termini di istruzione negata, sia per il danno psicologico e sociale causato dall’uso prolungato della Didattica a Distanza e dell’obbligo innaturale all’isolamento”, scrivono i promotori chiedendo ” il ripristino immediato della didattica in presenza per ogni ordine e grado d’istruzione”.

“Non tollereremo, in ogni caso, che si rimandi l’apertura oltre l’8 aprile né che la Didattica a distanza venga adottata come “soluzione” di lungo termine al problema della pandemia mentre altri Paesi europei si attivano per difendere l’istruzione in presenza”, aggiungono.

Alle istituzioni si chiede di “mettere in atto rapidamente tutte le misure necessarie allo svolgimento delle lezioni in sicurezza e in presenza per ogni ordine e grado di istruzione. La scuola deve essere l’ultimo luogo a chiudere in caso di picco di contagi, non il primo. Non si possono avere centri commerciali aperti e scuole chiuse”.

“La tutela della salute della comunità non si esaurisce nella battaglia al Covid-19 – affermano – ma deve necessariamente includere la difesa della salute psicofisica, oggi gravemente minacciata in bambini e adolescenti”.

Per maggiori informazioni pastradate@gmail.com.