Traffico in tilt attorno all’ospedale di Varese

Tre quarti d’ora per fare la strada che di solito si percorre in pochi minuti.

È quanto segnalato da diversi lettori questa mattina, 3 marzo, a Varese. E sono in tanti ad aver scritto alla redazione per manifestare il problema.

«Dal Carrefour di viale Borri a Via Magenta, traffico intenso e studenti a piedi diretti a scuola. In coda dalle 8:15 alle 9:00 (45 minuti per percorrere 5 minuti di strada)», scrive per esempio Marcello.

A testimonianza della segnalazione anche le diverse foto spedite.

Si tratta di una situazione in realtà generalizzata attorno a diverse vie nei pressi dell’ospedale di Circolo di Varese.

Il motivo di questo problema al traffico cittadino risiede nella perdita di gasolio – circa 500 litri – da parte di un mezzo pesante, perdita avvenuta nella giornata di ieri, martedì.

Dal comando di polizia locale del capoluogo fanno sapere che la chiusura della strada riguarderà con ogni probabilità l’intera giornata di mercoledì.

Nel tratto interessato dal problema, infatti, è stato sparso un apposito prodotto chimico che viene impiegato in questi casi per assorbire gli idrocarburi sul manto stradale.

Il liquido, che si attiva a manto asciutto e con temperature elevate sta dunque “lavorando” sulla perdita per consentire una riapertura della via Carnia al transito veicolare.