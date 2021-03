Ultimi posti disponibili per i corsi online di Varesecorsi

Ultimi posti disponibili per i corsi primaverili di Varesecorsi, quest’anno tutti rigorosamente online. Pienone per Apicoltura, Pilates, Yoga, e le lingue straniere.

Iniziano questa settimana “I pianeti e la vita, ultime scoperte” con Cesare Guaita, Pilates, tedesco, total Body, vari livelli di Spagnolo, Inglese Conversazione B2, Yoga, Fit ball tone.

In arrivo tra gli altri anche Giapponese 0,5 per chi vuole andare oltre le basi della lingua del paese delle prossime olimpiadi. Tutte le informazioni e iscrizioni su www.portalecorsi.com

Inoltre, da quest’anno i corsi culturali sono gratuiti e aperti a tutti, online e su prenotazione. Venerdì arriva lo “smart trekking” per organizzarsi delle piacevoli passeggiate all’aria aperta e a kilometro zero senza rischiare di perdersi, ma anzi valorizzando le bellezze e le peculiarità del territorio dei sette laghi.

Sabato si può scegliere tra la chitarra e la finanza. Infine domenica il “good night programme” esercizi e lifestyle per dormire bene anche tra gli affanni del lockdown.

Ecco il programma dettagliato del weekend 26-28 marzo 2021:

https://www.portalecorsi.com/cerca-corsi-di-iweekendculturali

Mauro Bignami venerdì 26 marzo ore 18.30

Smart trekking: itinerari escursionistici per tutti nella provincia dei sette laghi. Impara a creare in autonomia i tuoi itinerari escursionistici nei PLIS e nei Parchi Naturali del territorio con l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal web – Cos’è un Parco Regionale – Cos’è un PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) – Descrizione dei Parchi Regionali e PLIS principali di provincia e dintorni – Risorse sul web dei PLIS: siti, mappe tracciati gpx – Cos’è un tracciato gpx – Come si effettua un’escursione con l’ausilio di un tracciato gpx – Openstreetmap + Wtracks – Come creare un tracciato personalizzato

Saverio Bennardo sabato 27 marzo ore 18

Produrre reddito gestendo al meglio il proprio risparmio imparo a gestire il mio risparmio e a confrontarmi con ka mia banca e il mio consulente, con consapevolezza. Saverio Bennardo è docente di educazione finanziaria, non un intermediario finanziario. Studioso e ricercatore di economia finanziaria. Insegnante presso diverse Università Ute e Istituti di formazione.

Antonio Provitina sabato 27 marzo alle 18 Chitarra

La chitarra: uno strumento magnifico, una compagna di viaggio capace di infondere vere emozioni sonore. Lavoreremo con i segreti dello strumento, le scale, la diteggiatura e i primi accordi per poter cominciare a suonare le prime canzoni.

PROGRAMMA: – Presentazione degli allievi e del docente – Esibizione – Dibattito sul programma – Nozioni strutturali sullo strumento

Alba Francesca domenica 28 marzo alle 21 Good night programme

Stiamo vivendo ormai da più di un anno un periodo molto delicato e le reazioni che accompagnano le nostre giornate sono spesso tensione e ansia. Soprattutto durante la notte non riusciamo a dormire in totale relax perché pensieri e paure ci intrappolano bloccando le nostre risorse mentali e fisiche. Si può gestire tutto attraverso il lavoro fisico: grazie a dei semplici esercizi possiamo eliminare questa pesantezza e far circolare correttamente il nostro sistema linfatico.