Vaccinazioni con Astrazeneca sospese: “Recupereremo in una settimana”

Prenotazioni bloccate per tre giorni, circa 33.500 convocati per la vaccinazione in attesa: « Li chiameranno entro una settimana allungando leggermente le liste delle sedute vaccinali». Così il direttore generale dell’assessora al Welfare regionale Pavesi ha chiarito la questione della sospensione del vaccino Astrazeneca. Martedì pomeriggio, la decisione di Aifa ha di fatto interrotto la somministrazione. Dal momento in cui si ripartirà, il direttore Pavesi confida che già da venerdì si possa riprendere, si rispetteranno i calendari già fissati andando ad ampliare le liste giornaliere con gli appuntamenti saltati.

Il tema potrebbe rientrare anche nella cosiddetta “panchina” la lista di persone da convocare in presenza di dosi avanzate una volta terminate le liste. Ciascuna azienda ospedaliera deve avere un elenco di nominativi Din persone che rientrano nelle fasce prioritarie da convocare con tempestività.