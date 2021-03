Regione Lombardia blocca le vaccinazioni con AstraZeneca

Sulla vicende dei vaccini Astra Zeneca, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha rilasciato la seguente dichiarazione: «In ottemperanza alle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ho dato disposizione al direttore generale dell’assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti».

Gli appuntamenti da questo pomeriggio, lunedì 16 marzo, sono dunque sospesi finché non verrò presa una nuova ufficiale decisione sull’utilizzo di questo vaccino. Saltati tutti gli appuntamenti già fissati.

Per quanto riguarda la gestione degli slot già prenotati ( circa 33.000 utenti), Aria sta provvedendo a disdire al momento, tramite sms, tutti gli appuntanti in calendario con AstraZeneca in programma dalle ore 18.00 di oggi fino al 18 marzo compreso gestiti dalla Rete Regionale di Prenotazione.

Testo SMS: “Caro cittadino, a seguito della sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca da parte di AIFA, la informiamo che il suo appuntamento è stato annullato.”

Ai cittadini che chiedono informazioni segnalate di tenere monitorata la pagina del portale di Regione Lombardia dedicata alle vaccinazioni anti Covid-19, https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid

I soggetti convocati, in particolare gli appartenenti alle forze dell’ordine e il personale scolastico con appuntamento già programmato, riceveranno nelle prossime ore una comunicazione con la disdetta della convocazione tramite il sistema regionale di prenotazione o tramite avviso diretto. Sono pertanto pregati di non presentarsi presso il centro vaccinale e verrà data successiva informativa circa la riprogrammazione dell’appuntamento.

Proseguirà regolarmente l’attività vaccinale prevista per gli over 80 o soggetti per cui si era programmato la vaccinazione con l’utilizzo del siero Moderna o Pfizer-BioNtech.