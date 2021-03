Vaccini in Lombardia, la deputata Gadda (IV): “Sistema di prenotazione regionale ha buchi enormi”

La deputata fagnanese di Italia Viva, Maria Chiara Gadda, interviene sulle difficoltà che molti stanno riscontrando nella prenotazione dei vaccini in Lombardia: «Ennesima falla nel sistema di gestione dell’emergenza Covid da parte della giunta regionale lombarda, guidata da Attilio Fontana. Dopo mesi di attesa della campagna vaccinale, come è possibile che il sistema informatico di prenotazione dei vaccini, gestito dalla società regionale Aria Spa, abbia buchi tali da consentire anche a chi non ne avrebbe diritto, di aggirare le liste di priorità».

La parlamentare sottolinea anche un altro aspetto, indecoroso, emerso da questa vicenda: «Di fronte a tante persone fragili e a lavoratori essenziali che meritano di essere vaccinati con urgenza, l’atteggiamento dei cosiddetti furbetti (che chiamerei in altro modo) è veramente squallido. Ma è proprio per questo che l’attenzione da parte delle istituzioni dovrebbe essere massima rispetto al corretto funzionamento della gestione delle vaccinazioni. Cosa aspetta il governatore a rimuovere da ruoli di responsabilità chi in questi mesi ha commesso errori così grossolani negli approvvigionamenti, nella gestione e nel coordinamento territoriale?»