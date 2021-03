Varese-Angera, sprint vincente di Sambinello

Vittoria di un promettente corridore varesino nella 52a Varese-Angera, classicissima del ciclismo giovanile provinciale che si è disputata ieri mattina – domenica 28 marzo – tra il capoluogo e la città della Rocca, pur con un arrivo inedito lontano dal lungolago per ragioni legate alla sicurezza anti-covid.

A vincere lo sprint della gara di categoria allievi è stato infatti Mattia Sambinello, classe 2005 di Corgeno di Vergiate, autore di una volata di gruppo perfetta. Il corridore del Pedale Senaghese, diretto da Sergio Introzzi, ha battuto nell’ordine Alessandro Cattani della Bustese Olonia e Milo Marcolli della Busto Garolfo. A seguire invece si sono piazzati Simone Gualdi (S.C. Cene) e Filippo Turconi, anch’egli della Bustese Olonia. (foto G. Azzimonti)

La gara, valida come prima prova del Giro della Provincia di Varese, è andata in scena grazie all’organizzazione del Velo Club Sommese e si è disputata sotto l’egida federale. Prima della “piccola Sanremo” dedicata agli allievi è invece andato in scena il “Memorial Sandro Gianoli”, ovvero la Varese-Angera per le categorie amatoriali allestita dal team Newsciclismo.com.

Anche in questo caso la corsa si è decisa con uno sprint con il netto successo di Diego Morzenti del Team Colpack-Ballan su Antonio Mostaccioli e Carmelo Foti. Morzenti – che ha fatto il vuoto negli ultimi metri – si è così aggiudicato la vittoria anche nella graduatoria per le categorie JMT, ELMT, M1 ed M2, mentre Matteo Crosa Lenz (Guidi – Rosas Bike) si è imposto tra gli M3, Marco Vallante (Bassotoce) tra gli M4, Mario Di Rita (Asnaghi Cucine) negli M5 e di Davide Bellato (Team Duebi) tra gli M6.