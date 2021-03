Vittoria Fontana onora l’azzurro con un nuovo primato personale

Era partita per la Polonia con due obiettivi, crescere ancora e onorare la maglia azzurra alla prima presenza con la Nazionale maggiore: Vittoria Fontana li ha centrati entrambi, e pazienza se per un’inezia è rimasta fuori dalla finale dei 60 metri piani ai Campionati Europei indoor. (foto G. Colombo/Fidal)

La sprinter di Gallarate, 20 anni, ha infatti centrato (per due volte) il proprio primato personale sulla distanza breve: in batteria ha corso in 7.34, abbassando di un centesimo il tempo che le era servito per vincere il titolo italiano; in semifinale Vittoria ha fatto ancora meglio, correndo in 7.28 e arrivando così a un soffio dalla qualificazione alla finale.

L’atleta del G.S. Carabinieri, quarta nella propria semifinale, infatti è rimasta esclusa dalla gara per le medaglie di appena un centesimo ma diventando la quinta italiana di sempre in questa specialità (il primato appartiene, con 7.19, a Marisa Masullo, davanti per un centesimo a Manuela Levorato). La medaglia d’oro, tra l’altro, è finita in Canton Ticino: la nuova campionessa d’Europa è infatti Ajla Del Ponte che ha vinto la finale con un eccellente 7.03.

Gli Europei indoor di Torun, in Polonia, si sono conclusi con buoni risultati per l’Italia che ha conquistato tre medaglie, una per metallo. L’oro, non del tutto atteso, è quello di Marcell Jacobs sui 60 metri maschili; l’argento è arrivato con Gimbo Tamberi nel salto in alto (2.35) mentre il bronzo è stato appannaggio di Paolo Dal Molin nei 60 a ostacoli.