Italiani indoor, sprint tricolore per Vittoria Fontana

Vittoria Fontana è ancora d’oro: la sprinter gallaratese, 20 anni, ha vinto il titolo italiano indoor sui 60 metri piani ad Ancona, nel corso della manifestazione che ha visto alcuni degli azzurri di punta (Larissa Iapichino e Gianmarco Tamberi) ottenere risultati strepitosi.

Fontana, che gareggia con la divisa dei Carabinieri, ha sprintato sui 60 metri in 7″35 ottenendo il proprio primato personale, un risultato che la pone anche come terza italiana di sempre sulla distanza tra le under 23. La saetta di Gallarate – che aveva corso in 7″40 le batterie – ha respinto in rimonta l’assalto di Irene Siragusa, seconda con 7″39 mentre a completare il podio la bresciana Chiara Melon con 7″43). (foto F. Grana / Fidal)

Un risultato decisamente positivo per Fontana che, lo ricordiamo, ha nel titolo europeo under 20 sui 100 metri (2019) il proprio successo più importante nella sua giovanissima carriera. In questo 2021 ha corso sei volte i 60 metri non andando mai al di sopra dei 7″44.

Medaglia d’argento invece per Simone Cairoli, decatleta azzurro nato a Gallarate e residente a Villaguardia. Il 31enne tesserato per l’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni è stato protagonista – per certi versi suo malgrado – di una gara storica nella quale il carabiniere Dario Dester ha stabilito il nuovo record italiano di eptathlon (l’equivalente indoor del decathlon) superando anche la barriera dei 6.000 punti (6.076). Cairoli ha a sua volta fatto meglio del vecchio primato di William Frullani ma il suo nuovo personale di 5.986 non è bastato per il titolo italiano dopo una bellissima sfida testa a testa.