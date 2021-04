All’ospedale di Angera ritornano i pediatri

L’associazione Amor di Angera annuncia il ritorno dei pediatri all’ospedale di Angera.

Con un post su Facebook, le mamme hanno mostrato il cartello di saluto preparato per gli specialisti diretti dal professor Massimo Agosti: « Questa mattina hanno ripreso servizio i pediatri dell’Asst Sette laghi del Del Ponte – spiega Amor – I pediatri, per ora, causa covid, almeno per tutto il mese di Aprile saranno presenti tutti i fine settimana e festivi dalle ore 9:00 alle ore 16:30 presso l’ambulatorio n 4 piano terra padiglione B con percorso COVID FREE: «Tanta è la speranza di dare presto il bentornato anche a tutto, tutto il personale medico infermieristico e ostetrico degli altri reparti !!!».

All’Ondoli era stato interrotto l’ambulatorio in presenza sostituito, dall’8 febbraio scorso, da un servizio di teleconsulto con un’apparecchiatura tecnologicamente avanzata. Un’esperienza che proseguirà fin tanto che la presenza sarà ridotta