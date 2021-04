Comuni a scuola con GovernaTiVa per conoscere meglio le amministrazioni italo-svizzere

E’ entrato nel vivo GovernaTI-VA, il progetto di cui il Comune di Varese è capofila e che si è aggiudicato un finanziamento di 899.899,80 Euro sul fronte italiano e di 85.150 Franchi Svizzeri sul fronte ticinese nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020.

Le attività e i progetti in corso sono stati presentati nella mattina del 21 aprile nel Salone Estense del palazzo comunale alla presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti, dei rappresentanti di USI-Università della Svizzera Italiana, capofila di parte svizzera, e dei partner Sezione degli enti locali del Cantone Ticino, di ANCI Lombardia e dell’ Associazione Partenariato Pubblico-Privato Suisse.

INCONTRI ON LINE PER SCOPRIRE LE REALTÀ ISTITUZIONALI DI REGIONE E CANTONE

Si comincia giovedì 22 aprile con il primo dei webinar ”L’evoluzione dei Comuni svizzeri e italiani: un confronto tra Regione Lombardia e Cantone Ticino”: un ciclo di tre incontri che si propone di avviare un percorso di confronto istituzionale tra le realtà amministrative ticinesi e lombarde.

Obiettivo dei webinar è favorire la cooperazione transfrontaliera sulla base di una maggiore conoscenza reciproca e sulla condivisione di alcuni punti critici nello sviluppo degli enti locali e nel loro rapporto con gli enti di governo di livello superiore.

L’iniziativa, proposta dalla Sezione Enti Locali del Dipartimento Istituzioni del Cantone del Ticino e per l’Italia da ANCI Lombardia, è dedicata al confronto su tre aree tematiche nevralgiche per l’articolazione e l’efficacia dell’azione pubblica nei territori, vale a dire la dimensione (22 aprile), i compiti (6 maggio) e il funzionamento (20 maggio).

Un approfondimento particolare inoltre è dedicato alla conoscenza dell’architettura istituzionale, delle criticità e delle linee evolutive delle pubbliche amministrazioni sui due versanti della frontiera.

I webinar hanno la durata di un’ora e mezza e sono rivolti principalmente agli amministratori, ai funzionari e ai collaboratori dei partner di progetto.

UNA RICERCA SULLA CAPACITÀ DI GOVERNANCE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

Sarà invece aperto a tutti i comuni svizzeri e italiani che vorranno partecipare alla sessione l’appuntamento di giovedì 29 aprile, durante il quale saranno presentati i risultati della ricerca sulla capacità di governance territoriale dei comuni della provincia di Varese che si è svolta nell’ambito del progetto.

Nell’occasione sarà presentato anche l’e-book sul “Rafforzamento della governance transfrontaliera” curato da ANCI Lombardia e da AnciLab e che contiene, oltre al report della ricerca, anche una raccolta di buone pratiche di governance territoriale dei comuni dell’area Interreg. L’incontro si terrà dalle 9 alle 10.30 in modalità webinar.

Di prossima realizzazione, infine, un corposo programma di formazione che prenderà il via ad inizio maggio e avrà la durata di un anno: un percorso articolato la cui metodologia didattica partecipativa è finalizzata a potenziare e valorizzare le iniziative di governo del territorio, puntando alla creazione di una comunità per lo scambio di esperienze e buona pratiche tra i due lati del confine.

Destinati a funzionari pubblici, amministratori e stakeholder, i “cantieri” di formazione prevedono la suddivisione degli interventi in quattro macro aree, con l’obiettivo di offrire metodi e strumenti per: stipulare e gestire contratti di collaborazione (area amministrativa); analizzare, re-ingegnerizzare e automatizzare processi organizzativi (area dell’automazione dei processi, e-Governance); coinvolgere più attori in decisioni e azioni comuni (area dei processi partecipativi e accountability sociale); progettare e realizzare corsi di formazione a distanza.

“AUMENTARE LE COMPETENZE PER ESERCITARE AL MEGLIO LA GOVERNANCE PUBBLICA”

«Per esercitare la governance pubblica in forma diffusa ed efficace sono necessari competenze adeguate, maggiore integrazione tra livello politico e livello tecnico, forme organizzative più flessibili, supporti digitali per incrementare la conoscenza e per facilitare l’interazione con i cittadini e con gli stakeholder – ha commentato il sindaco di Varese Davide Galimberti – Dal progetto GovernaTI-VA ci aspettiamo proprio questo, ovvero che attraverso i percorsi formativi rivolti ai tecnici e ai politici dei comuni su entrambi i lati del confine, le strutture e i processi organizzativi comunali possano essere modificati e migliorati, nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento a livello istituzionale e operativo degli stakeholder territoriali; l’obiettivo è orientare le attività secondo una visione progettuale sovracomunale e sovranazionale anche con la finalità di attrarre, a beneficio collettivo, nuovi attori e maggiori risorse e dare nuove prospettive di crescita, soprattutto in momenti difficili come quello che stiamo vivendo».

«La condivisione della conoscenza come base per rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni della Provincia di Varese e del Canton Ticino di sviluppare processi decisionali condivisi, affrontando insieme le sfide comuni. È questo l’obiettivo di GovernaTI-VA, che vede collaborare insieme al Cantone Ticino anche l’Università della Svizzera italiana – Ha spiegato Marco Meneguzzo, professore ordinario di Management pubblico e non profit presso IdEP, facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera Italiana – L’area di Management pubblico e sanitario dell’Istituto di economia politica dell’USI (IdEP) ha promosso e sostenuto il progetto, riprendendo e sviluppando le conoscenze e le esperienze accumulate in due precedenti progetti, che hanno riguardato sempre le Amministrazioni locali e che hanno visto come partner attivi il Governo del Canton Ticino e numerosi Municipi. Da questo nuovo progetto Interreg ci si aspetta, oltre a un confronto sulle tendenze in atto, precise indicazioni sulle possibili formule di gestione dei servizi e sui cambiamenti in atto nel funzionamento dei Municipi, come ad esempio l’impatto dello smart-working a seguito del Covid-19. Sono due in particolare gli ambiti su cui il progetto GovernaTI-VA punterà l’attenzione e che vedranno maggiormente coinvolta l’USI: la mobilità e l’innovazione».

I PARTNER DI GOVERNA TI-VA

GovernaTI-VA ha come capofila italiano il Comune di Varese e come capofila svizzero l’Università della Svizzera Italiana – USI; fanno inoltre parte del partenariato di progetto ANCI Lombardia per l’Italia e, per la Svizzera, la Sezione Enti Locali (SEL) del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino e l’Associazione PPP di Lugano. Il progetto, che ha una durata di 36 mesi, è finanziato nell’ambito del Programma Interreg Europe 2014-2020 con fondi FESR e fondi nazionali e si avvale, per i partner svizzeri, di contributi federali e cantonali. Rientra nell’Asse 5 “Rafforzamento della governance transfrontaliera” e concorre all’Obiettivo Specifico 5.1 – Accresciuta collaborazione, coordinamento e integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell’area, attraverso lo sviluppo dell’Azione A): Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e dell’integrazione tra le comunità.